Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı - Son Dakika

Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim gören öğrencilere üniversiteye hazırlık seti dağıttı.

Akay, üniversite hazırlık seti dağıttı, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz kurslarında eğitim gören öğrencilere üniversiteye hazırlık seti dağıttı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kurslara katılan 600 öğrenciye hazırlık seti dağıttı.


Bakımyurdu Caddesindeki ek binada kursiyerleri ziyaret eden Başkan Akay, YKS'ye hazırlanan öğrencilere eşit ağırlık ve sayısaldan oluşan hazırlık seti dağıttı. Bilgili, çağdaş ve aydın nesiller yetiştirilmesine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Akay, ülkenin okumuş ve kendisini geliştirmiş gençliğe ihtiyacının olduğunu kaydetti. Öğrencilere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunan Başkan Akay, "En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır" dedi.


Seyhan Belediyesi tarafından lise ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor. Yaklaşık 20 eğitimcinin görev aldığı kurslara katılan LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, hazırlık kitapları, testler ve deneme sınavlar ücretsiz olarak temin ediliyor. - ADANA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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