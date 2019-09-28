Antalya Hyundai Bayii Yetkili Servis Müdürü Atilla Akbaba, "Yaz aylarında genişleyen kayışı tekrar germek gerekir çok eskimiş durumdaysa da mutlaka değiştirin. Kış mevsimi öncesinde hava filtresi kontrolü de yapılmalıdır" dedi.



Antalya Hyundai Bayii Cangarlar Otomotiv'in yetkili servis hizmeti, Blue Card sahibi olan müşterilerini yüzde 30 indirim avantajıyla kış bakımına davet etti. Konuya ilişkin bilgi veren Yetkili Servis Müdürü Atilla Akbaba, "Kış aylarında soğuk havada ve zor koşullarda onarım ve bakım işlerini yapmak size uğraş verir. Bunun için önceden hazır olmak en güzelidir. Otomobilinizde dikkat etmeniz gereken diğer bir husus da V kayışı olmalıdır. Yaz aylarında genişleyen kayışı tekrar germek gerekir çok eskimiş durumdaysa da mutlaka değiştirin. Gevşek kayış otomobilin sağlıklı çalışmasına engel olur kış öncesinde antifrizi mutlaka ölçtürmelisiniz kışın ortasında radyatör sistemindeki suyun donmaması için bu çok önemlidir" ifadelerinde bulundu.



Aracını çok sevenin mutlaka yetkili servise uğraması gerektiğini vurgulayan Akbaba, "Kış mevsimi öncesinde hava filtresi kontrolü de yapılmalıdır. Temizlenemeyecek kadar kötüyse mutlaka değiştirin. Kireç nedeniyle tıkanabilecek fıskiyelerin bakımını da yaptırmayı unutmayın. Uç kısımlar bir iğne yardımıyla açabilirsiniz. Silecek kontrollerini yapmanız da önemlidir, kışın sileceklere çok ihtiyacınız olacak, sağlıklı çalışması da sizin yararınıza olacaktır. Yağmurlu ve karlı havalarda silecekler büyük önem taşır. Aynı şekilde sileceklerinizin suyunu da hiçbir zaman ihmal etmeyin. Kış öncesinde mutlaka kaloriferlerin sağlıklı çalıştığını kontrol ettirin bunun yanında buharlaşmayı önleyen rezistansları da kontrol edilmesini sağlayın. Son olarak aracın elektrik sistemlerini mutlaka gözden geçirin sıkıntılı yerleri tamir ettirin" diye konuştu. - ANTALYA