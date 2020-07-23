Akbank 14. kez Türkiye'nin en iyi bankası seçildi

Finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2020 - Mükemmellik Ödülleri 2020" kapsamında Akbank bu yıl da " Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türk bankacılık sektörünün yurt dışında güçlü ve sağlam algısının yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından her zaman değer bulduğunu ve bu sebeple de desteklendiklerini belirterek, "Ödülleri sadece bankamız adına değil sektörümüz adına da alıyoruz. Güçlü finansallarıyla Türkiye Bankacılık sektörü, yurt dışı yatırımcılara güven sağlamaya devam ediyor. Bu sebeple biz de ülkemize kaynak sağladığımız sendikasyon ve bono ihraçları gibi finansal işlemlerimizde, beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün salgın döneminde ön plana çıkan dijitalleşme konusunda da başarılı olduğuna inandığını kaydeden Binbaşgil, "Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve geleceğin bankacılığı vizyonumuzla, biz de çok başarılı işler yaptık. Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca nitelikli insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle yeni normale uyumu konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu yapılanlar ışığında Akbank'a 14. defa "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı verilmesini çok anlamlı buluyor ve bundan gurur duyuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.