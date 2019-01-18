Akbank, 210 milyon dolar getirdi
25 dakika önce
Akbank'ın 3 milyar liralık bedelli sermaye artışına yüzde 99.9 oranında katılım oldu.
Akbank
'ın 3 milyar liralık bedelli
sermaye artışına yüzde 99.9 oranında katılım oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
, sermaye artırımı ile 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15
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