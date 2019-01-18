Son Dakika Haberleri: Akbank, 210 milyon dolar getirdi

Akbank, 210 milyon dolar getirdi

25 dakika önce

Akbank'ın 3 milyar liralık bedelli sermaye artışına yüzde 99.9 oranında katılım oldu.

Akbank, 210 milyon dolar getirdi, System.String[]
Akbank'ın 3 milyar liralık bedelli sermaye artışına yüzde 99.9 oranında katılım oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, sermaye artırımı ile 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:15 

Suzan Sabancı Dinçer, bedelli, Akbank, Ekonomi
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