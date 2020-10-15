Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi - Son Dakika

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi

15.10.2020 19:47
Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, System.String[]

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat'ın iş birliğinde 38'incisi düzenlenen "Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi" sanatseverle buluştu.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat'ın iş birliğinde 38'incisi düzenlenen "Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi" sanatseverle buluştu.

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya yapılan 1001 başvuru, Melih Görgün, Ayşe Erkmen ve Dejan Kaludjerovic'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Bu yıl "Gündelik Yaşama Dair" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, 17 eser finale kalırken, finale kalanlar arasından sanatçılar Rana Kelleci, Hamza Kırbaş, Engin Konuklu, Diren Demir ve Yunus Tilen'nin eserleri ödüle layık görüldü.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar, Akbank Sanat Instagram kanalında canlı yayında açıklandı.

Finale kalan eserlerden oluşan, küratörlüğünü Melih Görgün'ün üstlendiği sergi de Akbank Sanat Beyoğlu'nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

"Eserler yaşamda karşılaştığımız durumlara dikkati çekmeye öneriyor"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Melih Görgün, çok çeşitli türlerde sanatın gerçekliğinin tanımlanabileceği yapıtların yer aldığını belirterek, "Buradaki konseptimiz gündelik yaşama dair. Eserler de gündelik yaşamda karşılaştığımız ve farkında olmadığımız durumlara dikkati çekmeye öneriyor. Yaşamış olduğumuz özel dönem, sanatseverlere yeniden düşünmeyi gösterdi. Buradaki eserler de sanatçının yeniden düşününce ortaya koyabileceklerini gösteriyor." dedi.

Etkinliğin, sanatseverleri cevaplar almaya değil, sorgulamaya davet eden bir sergi olduğuna dikkati çeken Görgün, gündelik yaşamın içerisinde sanatın kurtarıcı ve cesaretlendirici bir yanı olduğunu anlamak için serginin ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sergi, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergide, ödül alan isimlerin yanı sıra Abdulvahap Uzunbay, Beril Or, Davut Yücel, Delal Eken, Elif Özen, Furkan Depeli, İmelda Kuyumcu, Kemal Kahveci, Kemal Yıldız, Kübra Gürleşen ve Mert Acar'ın eserleri yer alıyor.

Resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf ve video gibi çeşitli alanlardaki üretimlerin bulunduğu Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Sergisi, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Melih Görgün, Akbank, Heykel, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi - Son Dakika

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