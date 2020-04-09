"Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular uzatıldı

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen "Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bu yıl "gündelik yaşama dair" teması altında düzenlenen yarışmaya başvurular, "www.akbanksanat.com/akbank_gso" adresi üzerinden yapılabiliyor.

Türk vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya adaylar, fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon, cam, baskı, grafik tasarım ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecek.

Yarışmanın jürisinde bu yıl sanatçı Ayşe Erkmen, Verein K Viyana kurucusu Dejan Kaludjerovic ve serginin küratörlüğünü üstlenen Melih Görgün yer alıyor.

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca bu yıl yarışma kapsamında Resim ve Heykel Müzeleri Derneğinin "40. Yıl Özel Ödülü" takdim edilecek.

Jüri tarafından sergilenmeye değer görülen eserler, Akbank Sanat'ta düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.