"Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen "Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması"na başvurular başladı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, adaylar, 31 Mart'a kadar "www.akbanksanat.com" internet adresi üzerinden, fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon, cam, baskı, grafik tasarım ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecek.

Bu yılki teması "Açık Kart (Carte Blanche)" olarak belirlenen yarışmanın jüri koltuğunda küratör Çelenk Bafra, sanatçı İpek Duben, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yöneticisi Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen yazar ve küratör Fatoş Üstek yer alıyor.

40'ncı yıl etkinlikleri kapsamında, yarışma hem fiziksel sergi hem de sanal sergi olarak iki farklı platformda düzenlenecek ve başvurular bu iki farklı platform kapsamında değerlendirecek.

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu, fiziksel platformda yer almak üzere seçilen sanatçıların her birine 5 bin lira, çevrim içi platformda yer almak üzere seçilen sanatçıların her birine 1000 lira ödül verilecek.

Jüri tarafından seçilen eserler, 24 Mayıs-30 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.