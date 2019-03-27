Son Dakika Haberleri: Akbank, 700 milyon dolar kredi aldı

Akbank, 700 milyon dolar kredi aldı

1 saat önce

Akbank, 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank, 700 milyon dolar kredi aldı, System.String[]
Akbank, 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:27 

Akbank, Ekonomi
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