Akbank, 700 milyon dolar kredi aldı
1 saat önce
Akbank, 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank
, 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:27
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