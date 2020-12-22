Akbank'a, The Banker'den "Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü - Son Dakika

Akbank'a, The Banker'den "Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

22.12.2020 11:57
Akbank'a, The Banker'den

Akbank, The Banker'ın "Yılın Bankası Ödülleri"nde "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Akbank, The Banker'ın "Yılın Bankası Ödülleri"nde "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Financial Times'ın bankacılık dergisi The Banker tarafından dünya genelinde bankaların değerlendirildiği "Bank of the Year (Yılın Bankası) Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bankacılık sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen ödüllerde bu yıl pandemi nedeniyle jüri, bankaları kritik zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama, gösterdikleri dayanıklılık ve topluma katkıları gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Akbank'a "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı verildi.

"Teknoloji yatırımlarımızın karşılığını bu dönemde müşteri memnuniyeti olarak geri alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın pandemi döneminde dahi önde gelen uluslararası finans kuruluşları tarafından takdir edilerek "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı ile onurlandırıldığını belirtti.

Pandemi sürecinde müşterilerine sundukları bankacılık deneyiminin, kendilerine bu yıl 5. kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanı kazandırdığını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Euromoney, Global Finance, EMEA Finance, World Finance ve son olarak The Banker'dan bu ödülleri kazanmamızda, pandemi döneminde gösterdiğimiz dayanıklılık ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz dijital bankacılık hizmetlerimiz önemli rol oynadı. Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz teknoloji yatırımlarımızın karşılığını bu dönemde müşteri memnuniyeti olarak geri alıyoruz. Geleceğin bankacılığı vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz uygulamalarımız ve müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz ürünlerimiz, dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı bu süreçte müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdı. Buna ek olarak değişim ve yenilik odaklı kurum kültürümüz bu dönemde bizim pusulamız oldu. İnsanın teknolojiyi, teknolojinin ise insanı beslediği yaşam ve sürekli yenilenen bir kültürümüz var. Esneklik, çeviklik ve adaptasyon gibi yetkinliklere büyük yatırım yapıyor, değişimi sahiplenmeyi teşvik ediyoruz. Bütün bunların ışığında, şartlar ne olursa olsun çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize kesintisiz ve mükemmel hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Pandemi ile birlikte bankacılık sektöründe de önceliklerin değiştiğini belirten Binbaşgil, "Bütün dünyada iş yapış şekilleri değişti. Dijitalleşmenin artık bir tercih olmaktan çıktığı ve zorunlu hale geldiği bir dünyadayız. Bu, bütün sektörler için geçerli. Biz zaten geleceğin bankacılığı vizyonumuzda dijitalleşmeyi ön plana koymuş ve bu konudaki çalışmalarımıza başlamıştık. Bu sebepledir ki bugün Bankamız, teknoloji ve dijitalleşmede kaydettiği bu başarıyla The Banker gibi uluslararası kurumlarca geleceğin bankacılığı konusunda önemli bir model olarak gösteriliyor. Bu tüm Akbanklılar için gurur verici. Bankamızı başarıdan başarıya taşıyan tüm takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hakan Binbaşgil, Financial Times, Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank'a, The Banker'den 'Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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