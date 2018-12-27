Akbank alacaklarını sattı
26 dakika önce
Akbank takipteki kredi alacaklarının 446 milyon TL'lik kısmını 19.4 milyon lira bedelle devretti.
Akbank
takipteki kredi alacaklarının 446 milyon TL'lik kısmını 19.4 milyon lira bedelle devretti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:44
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