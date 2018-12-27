Son Dakika Haberleri: Akbank alacaklarını sattı

Akbank alacaklarını sattı

26 dakika önce

Akbank takipteki kredi alacaklarının 446 milyon TL'lik kısmını 19.4 milyon lira bedelle devretti.

Akbank alacaklarını sattı, System.String[]
Akbank takipteki kredi alacaklarının 446 milyon TL'lik kısmını 19.4 milyon lira bedelle devretti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:44 

Akbank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor

RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı Oyuncu Erkan Petekkaya, Aylık Kazancıyla Ağızları Açık Bıraktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 09:10:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbank alacaklarını sattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]