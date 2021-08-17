Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kaynak sağlayan ilk Türk mevduat bankası oldu

Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzaladı. Bugün yapılan imza törenine AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ve diğer yöneticiler katıldı.

Banka, temin ettiği 7 yıl vadeli bu fonla Türk bankacılık sektöründe Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kredi alan ilk mevduat bankası oldu.

"Sürdürülebilirlik temalı fonlamayı 1,7 milyar doların üstüne çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, sağlanan yeni kaynağın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen KOBİ'lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacağını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de salgın ile mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini ifade eden Çelebioğlu, ancak, salgının sağlık boyutunun yanı sıra yarattığı ekonomik etkinin de henüz tam olarak düzeltilebilmiş olmadığı vurguladı.

Böylesi olağanüstü bir dönemde ekonomiye yapılan her katkının kritik önem taşıdığına inandıklarını aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle biz de reel sektörümüze ve ekonomimize verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. AIIB ile imzaladığımız bu anlaşma neticesinde 100 milyon dolarlık, 7 yıl vadeli yeni kaynağı ülkemize kazandırmaktan çok mutluyuz. AIIB gibi Çin'de yerleşik bir uluslararası finans kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu özel işlem Akbank'ın sürdürülebilirlik konusundaki öncü uygulamalarının, global ölçekteki ilişkiler ağının, yüksek itibarının ve yurtdışı borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının bir yansıması. Bu kaynakla şirketlerimizin Kovid-19'un ekonomik etkileriyle mücadelesine destek olacağız. Yeni istihdam fırsatlarının da önünü açacağına inandığımız bu kaynak, şirketlerimizin krizler karşısındaki dayanıklılığına da olumlu etki yapacaktır. Ayrıca, bu anlaşmayla birlikte Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kaynak sağlayan ilk Türk mevduat bankası olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Çelebioğlu, sektör için örnek teşkil eden işlemlerle bankanın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da yukarı taşımanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

AIIB ile imzaladıkları bu anlaşmayla son 1 yılda sağladıkları sürdürülebilirlik temalı fonlamayı 1,7 milyar doların üstüne çıkardıklarının altını çizen Çelebioğlu, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.