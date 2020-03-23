Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank: 'Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri... - Son Dakika Ekonomi

Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri...

13 dakika önce

Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Akbank:

Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek."

Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44 Kaynak: AA

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