Akbank, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

Akbank, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı kurum kültürü çalışmalarına öncelik veriyor.

Akbank, bu alanda yaptığı çalışmalarla cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketleri değerlendiren dünyanın en kapsamlı araştırmalarından biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazandı.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde 11 farklı sektörde, 44 ülke ve bölgede 380 şirket yer alıyor. Bu endekse dahil olan dünya çapındaki firmaların çalışma ortamlarındaki cinsiyet eşitliği ve ekosistemlerindeki kadınlara yönelik yaptıkları yatırımlar geniş kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

"Çeşitlilik ve kapsayıcılık, öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank kurum kültürünün temel değerlerinden biri olan cinsiyet eşitliğinin uluslararası bir platform tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çeşitlilik ve kapsayıcılık, öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Banka içindeki toplumsal cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini odağına alan ve bu alanda farkındalığı artıran çalışmaları önceliklendiriyor, kapsamlı ölçümler ile iyileşme gerektiren alanlarda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Belirlediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hedefler doğrultusunda, mevcut ve yeni uygulamaları hassasiyetle değerlendiriyoruz. Bu konuda verdiğimiz taahhütlerle, eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamalarımızla, farklı perspektiflerden beslenen, güven ve açık iletişime dayanan kültür ve yaklaşımımızı güçlendiriyoruz."