"Akbank Cebe POS" ile cep telefonları POS cihazı oluyor - Son Dakika

"Akbank Cebe POS" ile cep telefonları POS cihazı oluyor

26.10.2020 12:25

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Akbank POS cihazları artık cebe iniyor.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye'de ilk kez 'Cebe POS' ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor." dedi.

Akbank Cebe POS'un çevrim içi tanıtım toplantısında konuşan Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank Cebe POS'un, cebe inen kredi kartı ile birlikte dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağını söyledi.

Geçen ay hayata geçirdikleri cebe inen kredi kartı ile birlikte ödeme sistemlerindeki dijital dönüşüm stratejilerini hız kesmeden devam ettirdiklerini ifade eden Yüce, "Bizi yine çok heyecanlandıran bir diğer yeniliğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye'de ilk kez 'Cebe POS' ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor." diye konuştu.

Akbank Cebe POS ile sektörde PIN destekli "Tap to Phone" teknolojisini Visa ve Provision iş birlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduklarını bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi ve teknolojik altyapımızı koyduk. Visa iş ortaklığında baştan sona dijital bir deneyim olarak tasarladığımız bu süreçte iş yerleri dijital platformlarımız üzerinden yaptıkları başvuruları onaylanır onaylanmaz Cebe POS uygulamasını anında kullanmaya başlayabilecekler."

Yüce, üye işyerlerinin ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile hem temassız hem de QR ile ödeme alabileceklerini belirterek, Türkiye'de Akbank ve diğer tüm bankacılık uygulamaları aracılığıyla QR ödeme alabilen ilk ve tek mobil POS uygulaması olduklarını ifade etti.

Uygulamayla temassız özellikli kartı veya telefonu olmayan müşterilerin de QR ile ödeme yapabileceğini kaydeden Yüce, "İş yerlerimiz, sağladığımız bu dijital ürün ile ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde almaya başlayabilecekler. POS cihazlarımızda KOBİ iş yerleri ile başladığımız bu dijital dönüşümün yakın zamanda mağaza içi yansımalarını da görecek olmak bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Lansman ve sonrasındaki yaygınlaşma süresince işyerlerine özel ayrıcalıklı kampanyalarımız da olacak." ifadelerini kullandı.

"Ödeme kabulünde akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyoruz"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise pandemi döneminde milyonlarca bireyin, mekan ve platformdan bağımsız olarak alışveriş yaptıkları her yerde kartlarıyla ödeme yapmanın rahatlığını talep ettiğini gördüklerini aktardı.

Özellikle temassız ödemelerin benimsenmesinde normalde yıllar sürecek büyük bir dönüşümün bir kaç ay içinde gerçekleştiğini belirten Tezel, şunları kaydetti:

"Visa'nın PIN destekli Tap To Phone teknolojisiyle, KOBİ'lere herhangi bir ek donanım gerekmeksizin, ödeme kabulünde akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyoruz. Düşük maliyetli, kurulumu kolay ve aynı zamanda Visa güvenlik standartlarını sağlayan bu teknoloji ile işyerleri kartlı temassız ödemeleri kolaylıkla kabul edebilir hale geliyor. Tüketiciler ise temassız kartlarını veya telefonlarını işyerinin akıllı telefonuna okutarak saniyeler içinde ödemelerini güvenle yapabiliyor."

Tezel, kasım ayında uygulama başladığında, Visa'nın PIN destekli Tap to Phone teknolojisini kullanan Akbank'ın Cebe POS çözümünün de aynı geleneksel POS cihazlarında olduğu gibi tüm temassız özellikli Visa kartlarını kabul edebileceğini ifade ederek, "İşletmelerin tek yapmaları gereken, Akbank'ın ilgili uygulamasını Android tabanlı cep telefonlarına indirmek. KOBİ'lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak olan bu yeniliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cep Telefonu, Akbank, Visa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Akbank Cebe POS' ile cep telefonları POS cihazı oluyor - Son Dakika Ekonomi

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