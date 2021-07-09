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Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama: "Siber saldırı yok" - Son Dakika

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama: "Siber saldırı yok"

09.07.2021 14:38
Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama:

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, 6-7 Temmuz tarihlerinde Akbank'ta yaşanan hizmet kesintisiyle ilgili olarak, " Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı" dedi.

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, 6-7 Temmuz tarihlerinde Akbank'ta yaşanan hizmet kesintisiyle ilgili olarak, " Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı" dedi.

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'in 6-7 Temmuz tarihlerinde yaşanan hizmet kesintisine ilişkin yazılı açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Binbaşgil yaptığı açıklamada, "6 Temmuz 2021'de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana da tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir. Teknoloji, bankamız stratejilerinin odak noktasında yer alan ve önemli yatırımlar yaptığımız bir konudur. Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir'de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir" şeklinde konuştu.

"SİBER SALDIRI YOK, KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE"

Bankada yaşanan hizmet kesintisinin detaylarıyla ilgili bilgi veren Binbaşgil, "6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi ve tekrarlayan kesintiler yaşanmaya başladı. Teknoloji iş ortağımız ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılımıyla problemin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar hemen başlatıldı. Gün boyu yapılan bu çalışmalar ile müşterilerimizin işlemleri kısmi olarak gerçekleştirilmiş olsa da hizmet sürekliliği tam olarak sağlanamadı. Bu nedenle, 7 Temmuz Çarşamba sabah 7.30'da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi.

Büyük bir titizlikle ve tekrarlanmaması için kontrollü olarak sürdürülen bu çalışma, gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi. Aynı gün 19: 15'ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23: 55'ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.

8 Temmuz Perşembe günü normalin 1.5 katı kadar işlem gerçekleştirildi ve sistemimiz her zamanki yüksek performans seviyesinde çalıştı. Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı" açıklamalarında bulundu.

Binbaşgil, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu zorlu süreçte tüm ilgili arkadaşlarımız iş ortaklarımız ile birlikte sistemlerimizi kesintisiz hale getirebilmek için aralıksız ve yoğun bir çalışma sergilediler. Ancak sorunun giderilmesi maalesef uzun sürdü. Müşterilerimizin bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklar şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım için büyük bir üzüntü kaynağıdır. Yaşadığımız bu süreci telafi etmek için önceliğimizi müşterilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine verdik ve web sitemizde açıkladığımız tedbir paketlerimizi hızla devreye aldık. Teknoloji bağımlılığının kaçınılmaz hale geldiği bir ortamda bu yaşadıklarımıza benzer sıkıntılar, tüm tedbirlere rağmen ne yazık ki dünyada birçok kurumda yaşanıyor. Sorunun giderilmesi kadar, sürecin başından itibaren iletişimi de çok önemli. Biz de yaşananlardan tabii ki önemli dersler çıkardık. Bizler gibi teknoloji, değişim ve gelişimi odağına almış, müşterileri ve paydaşları ile şeffaf iletişimi ilke edinmiş kurumların bu tür durumları hiç yaşamamasını temenni etmekle birlikte, öğrenimlerimizi sektörümüzle paylaşmaya hazırız. Bankamız ile müşterileri arasındaki karşılıklı güvene dayalı bağ yıllara dayanıyor ve bu bağın gücü bu tür zorlu süreçlerde daha net ortaya çıkıyor. Her an yanımızda olduklarını bizlere hissettiren müşterilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu vesile ile tüm süreç boyunca yakın ilgi ve desteklerini esirgemeyen başta BDDK, TCMB, SPK olmak üzere bankacılık ve finans sektörünün değerli kurum ve temsilcilerine, yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve kalbi her zaman Akbank'la atan çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. 73 yıldır sağlam finansalları, insan odaklı bankacılık anlayışı ile müşterilerine hizmeti amaçlayan Bankamız, bu süreçten de öğrenimlerini arkasına alarak, en iyi bankacılık deneyimini sunma hedefini sürdürecektir".

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama: Siber saldırı yok

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den açıklama: 'Siber saldırı yok' - Son Dakika Ekonomi


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