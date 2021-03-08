Akbank "cinsiyet eşitliği" araştırmasında öncü oldu - Son Dakika

Akbank "cinsiyet eşitliği" araştırmasında öncü oldu

08.03.2021 12:23
Akbank

Akbank, Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) tarafından yapılan cinsiyet eşitliği araştırmasında, bankalar arasında ilk 5'te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi.

Akbank, Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) tarafından yapılan cinsiyet eşitliği araştırmasında, bankalar arasında ilk 5'te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, küresel finans piyasalarındaki en iyi politika ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla kurulan OMFIF, uluslararası düzeyde önemli bir referans noktası olarak kabul edilen "Gender Balance Index (Cinsiyet Dengesi Endeksi)" araştırmasının 2021 sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl dünyanın öncü bankalarının da dahil edildiği endekste Akbank, bankalar arasında ilk 5'te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi.

"Eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde öncelik verdikleri dört temel değer alanından biri olan "insan ve toplum"un, çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerini içerdiğini ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Akbanklıların farklı bireysel özelliklere sahip olduğunun bilincinde olarak cinsiyet ve fırsat eşitliği konularındaki çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Bireysel özelliklerden bağımsız, tamamen uzmanlık ve yetkinliklere odaklı süreçler işletiyor, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yaptığımız kapsamlı ölçümlerle uygulamalarımızı değerlendiriyor, iyileştirme gerektiren alanlarda da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Farkındalık oluşturma gayretimizin, taahhütlerimizin ve eşitlikçi, kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz.

İnsan kaynaklarında cinsiyet oranını yakından takip ediyoruz. Akbanklı kadınlar kendilerini ispatlıyorlar, sadece sektörümüzde değil her alanda rol model oluyorlar. Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 53'ü kadınlardan oluşuyor, bire bir müşteri teması olan ekiplerimizde bu oran yüzde 56. Önümüzdeki dönemde daha da fazla konuşacağımız teknoloji üretimindeyse bu oran yüzde 40. Bu, dünya standartlarına göre çok yüksek bir oran. Üst düzey yönetici pozisyonlarımızın önemli bir kısmının da kadın çalışanlarımızdan oluşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Suzan Sabancı Dinçer, çalışanlarının değişim oranlarını, kariyer gelişimlerini ve eğitim programlarına katılımlarını cinsiyet eşitliği prensipleri doğrultusunda incelediklerini belirtti.

Türkiye'nin geleceğini yaratmada kendilerine düşen sorumluluğun bilinciyle cinsiyet eşitliği ile ilgili verileri ve uygulamaları, paydaşlarla en şeffaf şekilde paylaşmayı hedeflediklerini bildiren Dinçer, "Dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde cinsiyet eşitliği konusundaki artan farkındalığa öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Herkes için eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratıyoruz"

Suzan Sabancı Dinçer, attıkları her adımda cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Cinsiyeti, yaşı, engeli, ırkı ve inancı her ne olursa olsun herkes için eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı yaratmanın vizyonlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizen Dinçer, "Salgın sonrası çalışma modelimizi tasarlarken de bu doğrultuda hareket ettik. Esnekliği çalışma modelimizin kalıcı bir parçası haline getirip işin geleceğine emin bir adım atarken, kapsayıcılık ve çeşitliliği de önceliklerimiz olarak belirledik. Cinsiyetinden, engelinden ve coğrafi kısıtlamalardan bağımsız olarak en yetenekli kişileri Akbank bünyesine katmamızı sağlayacak bu model beni gerçekten çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

İş hayatında kadınların ilerlemesini teşvik edecek her türlü girişimi desteklediklerini vurgulayan Dinçer, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla güçlenmelerini hedefleyen Birleşmiş Milletlerin özel sektör girişimi "Women's Empowerment Principles - Kadının Güçlenmesi Prensipleri"nin imzacısı olduklarını hatırlattı.

Dinçer, şunları kaydetti.

"Yönetim Kurulu ve üst yönetimde cinsiyet çeşitliliğini artırmak için kurulan 30% Club - % 30 Kulübünün üyesiyiz. Aynı zamanda Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği (KAGİDER) tarafından hayata geçirilen, Dünya Bankası prosedürleri uygulanarak verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) programı kapsamında 'Fırsat Eşitliği' sertifikasına layık görüldük. Geçtiğimiz günlerde cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde de yerimizi aldık. OMFIF'in uluslararası düzeyde önemli bir referans noktası olarak kabul edilen cinsiyet eşitliği araştırması da bu konudaki uluslararası düzeydeki liderliğimizi bir kez daha tasdik etti. Bu başarıların yüklediği sorumluluğun bilinciyle cinsiyet eşitliği alanındaki farkındalığın artırılmasına öncülük etmeye devam edeceğiz."

Suzan Sabancı Dinçer, Finans, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank 'cinsiyet eşitliği' araştırmasında öncü oldu - Son Dakika Ekonomi


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