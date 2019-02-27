Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril", Devam Ediyor

Akbank Çocuk Tiyatrosu, "Goril" isimli çocuk oyununu izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Akbank Çocuk Tiyatrosu, "Goril" isimli çocuk oyununu izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.



Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de binlerce çocuğa tiyatronun sihirli kapılarını açan Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i izleyici ile buluşturmayı sürdürüyor.



Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat iş birliği hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski'nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vadediyor.



2000 yılında Hans Christian Andersen Ödülü kazanan, 2009-2011 döneminde çocuk edebiyatına verdiği hizmetlerden ötürü Children's Laureate seçilen ünlü yazar Anthony Browne'un aynı isimli kitabından uyarlanan Goril, Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yardımcı yönetmenliği ile sahneleniyor.



Goril, 2, 9, 16 ve 30 Mart'ta Akbank Sanat'ta izleyici ile buluşacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor

Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır