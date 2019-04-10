Son Dakika Haberleri: Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor

1 saat önce

Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere'de halk oylaması ile "En İyi 10 Çocuk Kitabı" listesine seçilen Goril'i izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu

Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat işbirliği hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski'nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vaad ediyor.

2000 yılında Hans Christian Andersen Ödülünü kazanan, 2009-2011 yılları arasında çocuk edebiyatına verdiği hizmetlerden ötürü Children's Laureate seçilen ünlü yazar Anthony Browne'un aynı isimli kitabındanuyarlanan Goril, Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yardımcı yönetmenliği ile sahneleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
Akbank, Güncel
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