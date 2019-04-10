Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun Oyunu "Goril" Devam Ediyor

Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat işbirliği hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski'nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vaad ediyor.

2000 yılında Hans Christian Andersen Ödülünü kazanan, 2009-2011 yılları arasında çocuk edebiyatına verdiği hizmetlerden ötürü Children's Laureate seçilen ünlü yazar Anthony Browne'un aynı isimli kitabındanuyarlanan Goril, Mehmet Ergen'in çevirisi ve Lerzan Pamir'in yardımcı yönetmenliği ile sahneleniyor.