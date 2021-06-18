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Akbank, dış ticarette yeşil dönem başlatıyor - Son Dakika

Akbank, dış ticarette yeşil dönem başlatıyor

18.06.2021 14:37
Akbank, dış ticarette yeşil dönem başlatıyor, System.String[]

Akbank, yarınları düşünen, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip dış ticaret müşterileri için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Yeşil Dış Ticaret Paketi'ni hayata geçirdi.

Akbank, yarınları düşünen, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip dış ticaret müşterileri için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Yeşil Dış Ticaret Paketi'ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, avantajlı dış ticaret tarifesi, uygun muhabir banka masrafı, avantajlı akreditif fiyatlamalarından leasinge kadar pek çok avantaj sunan paket ile Akbank, doğaya ve dış ticaret müşterilerine destek olmayı sürdürüyor.

Akbank, yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Banka, Türkiye'de ilk kez, sürdürülebilirlik kapsamında faaliyeti olan firmalara çeşitli avantajlar sunacak Yeşil Dış Ticaret Paketi'ni oluşturdu.

Akbank bu paket kapsamında, çevresel sürdürülebilirlik ve korumayı içeren düzenlemelere sahip müşterilerinin gönderdiği ithalat transferlerinde avantajlı muhabir banka masrafı ve akreditif açılışlarında avantajlı komisyon oranları sunuyor.

Uluslararası Finansal Kuruluşların ve muhabir bankaların sürdürülebilirlik incelemesinden geçen teyitli ithalat akreditif açılışlarında ise muhabir banka komisyonlarında indirimli fiyatlama ve uzun vade imkanı sağlanıyor.

Yeşil Dış Ticaret Paketi ile Akbank müşterileri ithalat, ihracat ve uluslararası fon transferi işlemlerine ayrı ayrı ücret ödemeden, 40 dış ticaret işlemini, 40 gelen uluslararası fon transferini ve 40 giden uluslararası fon transferini hızlı ve güvenli bir biçimde ve daha uygun bir ücretle gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca banka, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğine katkı sağlayan yatırım malı alımlarında müşterilerini Aklease'in sürdürülebilir ECOLease ürünlerindeki uzun vadeli ve uygun finansman maliyeti ile de buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine destek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankasıyız. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030 yılına kadar azaltma hedefimiz var. Bu paket ile birlikte hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım atarken aynı zamanda dış ticarette bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Avantajlı paketimiz ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunan firmalara avantajlar sunarken, aynı zamanda bu faaliyetlere yeni başlayan, çevreye ve doğaya duyarlı firmalara da destek vereceğiz."

Türkiye, Akbank, Kredi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank, dış ticarette yeşil dönem başlatıyor - Son Dakika Ekonomi


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