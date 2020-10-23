Akbank, gençler için Akbank FAV'ı devreye aldı

Akbank, gençlerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği Akbank FAV'ı hayata geçirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, yeni devreye alınan Akbank FAV'a üye olan gençler, ücretsiz bankacılık işlemleri, hafta sonu harçlığı ile birlikte, eğitimden ulaşıma, telekomünikasyondan giyime, yeme-içmeden eğlenceye, dijital platform oyunlarından sanal alışverişlere kadar tüm harcamalarında bankanın sunduğu özel fırsatlardan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, banka olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve konvansiyonel bankacılık anlayışı dışında bir yaklaşımla hizmet sunmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu kapsamda, yeni neslin beklentilerini ve yaşam tarzına göre ihtiyaçlarını belirleyerek bunları tek bir noktadan toplu olarak karşılamasına olanak sağlayan ve tamamen dijital bir tecrübe vaat eden "Akbank FAV"ı geliştirdiklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Akbank FAV bu anlamda gençleri hem finansal anlamda rahatlatacak hem de hayatlarını kolaylaştıracak bir program. Gençler sosyal medyada beğenilerini nasıl FAV'layarak gösteriyorsa onlar için hazırladığımız değer önerilerini içeren Akbank FAV'ı da beğeneceklerine eminiz. Akbank FAV ile, gençlere faizsiz hafta sonu harçlığının yanı sıra para transferleri, ortak ve yurtdışı ATM kullanımı gibi en çok kullandıkları günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz sunuyoruz.

Ancak asıl hedefimiz, hayatlarının bankacılık dışında devam eden kısmı için yine en sık ihtiyaç duydukları konulara onların favori markaları ile yaptığımız iş birlikleriyle avantajlı fırsatlar teklif edebiliyor olmak. D&R, Epin, GittiGidiyor ve Vodafone ile başladığımız fırsatları yıl boyunca çeşitlendirecek ve Akbank FAV üyelerine sunmaya devam edeceğiz."

Oğuz, Akbank olarak gençlerin Akbank FAV ile sürekli kazanmalarını ve yükselmelerini hedeflediklerini bildirerek, Akbank FAV'la gençlerin ve ebeveynlerinin 'harçlık bankası' olmaya talip olduklarını aktardı.

26 yaşın altında öğrenci olan herkes Akbank FAV'a üye olabiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, 26 yaşın altında öğrenci olan herkes Akbank FAV'a üye olabiliyor.

Her ay en az 250 TL tutarında harçlığını veya burs bedelini tek seferde Akbank'a getiren ve Akbank FAV üyesi olan gençler, hafta sonları faizsiz Artı Para kullanımının yanı sıra, Akbank Mobil üzerinden ayda 10 adet EFT ve 10 adet Havale işlemini, yurt içinde ortak ATM'lerde yapacakları ayda toplam 5 adet para çekme ve bakiye görüntüleme işlemini, yurtdışında bir ay içinde yapacakları 5 adet ATM işlemini ve 7 gün 24 saat Akbank ATM'lerinde yapacakları kartsız para yatırma işlemlerini ücretsiz yapabilecekler.

Bunlara ek olarak aileleri, arkadaşları veya diledikleri herhangi bir kişinin Akbank hesabından, üye hesaplarına yapacakları para transferleri de ücretsiz olacak.

Mevcut Akbank müşterisi ise Akbank Mobil'i indirmesi ve Akbank FAV'a katılması yeterli olurken, Akbank müşterisi olmayanlar ise, şubelerden müşteri olabilmenin yanında Akbank Mobil'i indirip şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank FAV'a katılabiliyor.