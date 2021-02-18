Akbank, ihracatçıları desteklemeye "İhracatçının Gücü Paketi" ile devam ediyor - Son Dakika

Akbank, ihracatçıları desteklemeye "İhracatçının Gücü Paketi" ile devam ediyor

18.02.2021 13:55
Akbank, ihracatçıları desteklemeye

Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, avantajlı kredi oranları, dijitalleşmeye yönelik çözümler, müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan dış ticaret tarifeleri ile zenginleştirdiği "İhracatçının Gücü Paketi"ni müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, avantajlı kredi oranları, dijitalleşmeye yönelik çözümler, müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanan dış ticaret tarifeleri ile zenginleştirdiği "İhracatçının Gücü Paketi"ni müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Akbank açıklamasına göre banka, ilk kez 2019 yılında ihracatçıların hizmetine sunduğu "İhracatçının Gücü Paketi"ni, her yıl ekonominin gereklilikleri ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda dijital ve yeni içeriklerle destekleyerek ihracatçıların kullanımına sunuyor.

"Teminat mektuplarına avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank olarak ülke ekonomisinin büyümesinde önemli etkisi olan ihracatçılara gereken her desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl pek çok ülkede ve sektörde yaşanan daralmalara rağmen ülkemizin 170 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmine ulaşması; ihracatçılarımızın başarısını ve gücünü gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Akbank olarak ihracatçıları destekleyecek şekilde hem avantajlı kredi oranları hem de yeni içerik ve e-ihracata yönelik iş birlikleri ile tüm detayları düşünülmüş bir paket hazırladıklarını aktaran Tugal, "Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde çok cazip oranlarla finansman imkanları sunuyoruz. Kadın ihracatçılarımız için ise ihracata teşvik etmek amacıyla 5 milyon ABD doları ya avroya kadar döviz kredilerinde avro için yüzde 1,25, ABD doları için yüzde 2,25'ten başlayan faiz oranları içeren bir destek paketi hazırladık. Eximbank'a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'lerimize yönelik 10 işlemlik yeni bir tarife paketi oluşturduk"

Tugal, bu seneki paketin içeriğindeki en önemli değişikliklerden birinin çeşitlenen dış ticaret tarifeleri olduğunu belirterek, müşterilere ihtiyaçlarına ve işlem adetlerine göre dış ticaret tarifelerinde çok daha fazla seçenek sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tugal, şu bilgileri verdi:

"Mevcutta 5 olan tarifemizi 7'e çıkardık ve içeriklerini zenginleştirdik. Sınırlı adet ile işlem yapan KOBİ'lerimize yönelik 10 işlemlik yeni bir tarife paketi oluştururken, yıl içinde yüksek adette işlemi olan müşterilerimiz için ise 200 işlemlik bir tarife paketi hazırladık. Dijital dış ticaret tarifelerimize Kurumsal Internet Şube üzerinden yapılan yabancı para swift transferlerini de dahil ettik. Akbank müşterileri, bu dijital tarifelerden istediğini seçerek, 'hızlı ve güvenli' bir biçimde işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca Akbank'ın 40, 100 veya 200 işlemlik dış ticaret tarifelerinden birini seçip dış ticaret işlemlerini bankamızdan gerçekleştirmeye başlayan ilk 500 ihracatçımıza da kendi tercihine göre '100.000 mil puan' veya '300 TL chip para' hediye ediyoruz."

"İhracatta dijitalleşmeyi e-ihracat paket avantajlarımızla destekliyoruz"

Mehmet Tugal, e-ihracat paketinin avantajlar sunduğunu belirterek, KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olmak amacıyla Ideasoft ile bir iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Tugal, iş birliğine ilişkin şunları aktardı:

"Ideasoft'tan Ideaexport e-ihracat paketi satın alan Akbank müşterileri, Ideasoft'un alt yapısıyla kendi e-ihracat sistemini kolayca kurabiliyor ve bankamızın avantajlı POS komisyon oranlarından faydalanabiliyor. İlk kez Akbank ticari kredi kartı alan müşterilerimiz ise chip para hediyesi ve uygun faizli taksitli ticari kredi gibi hizmetlerden yararlanabiliyor.

E-ihracata adım atarak dijitalleşmek isteyen müşterilerimize sunduğumuz bu hizmet ile pandemi etkisini avantaja çevirmelerinde destek vermeyi hedefliyoruz."

İhracat, Türkiye, Akbank, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank, ihracatçıları desteklemeye 'İhracatçının Gücü Paketi' ile devam ediyor - Son Dakika


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