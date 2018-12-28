Son Dakika Haberleri: Akbank'ın sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına onay

Akbank'ın sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına onay

1 saat önce

Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi ve 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracına SPK'dan onay.

Akbank'ın sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına onay, System.String[]
Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi ve 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracına SPK'dan onay.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:45 

bedelli, Akbank, Ekonomi
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