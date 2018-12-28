Akbank'ın sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracına onay
1 saat önce
Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi ve 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracına SPK'dan onay.
Akbank
'ın bedelli
sermaye artırımına ilişkin izahnamesi ve 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracına SPK'dan onay.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:45
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı