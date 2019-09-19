Akbank İnsan ve Kültür’e Stevie’den 3 ödül
21 dakika önce
Akbank, 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde "insan kaynakları çözümleri", "yılın insan kaynakları ekibi" ve "kurumsal öğrenme" kategorilerinde 3 Bronz Stevie ödülü birden kazandı.
Akbank, 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde "insan kaynakları çözümleri", "yılın insan kaynakları ekibi" ve "kurumsal öğrenme" kategorilerinde 3 Bronz Stevie ödülü birden kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:25
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