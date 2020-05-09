Akbank iş ortaklığında

İSTANBUL (AA) Bu yıl Kovid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6-9 Haziran'da online olarak gerçekleşecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 genci girişimcilik dünyası ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Dört günlük program, seçilen katılımcılarına, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmalarını bu yıl ilk kez tamamen online ortamda sunacak. Bu sayede katılımcılar, girişim dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakalayacaklar.

Uygulandığı ilk altı dönemde 412 adet mezun veren "CaseCampus", girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi son 5 yıl içinde mezun olmuş 30 yaş altı adayları başvuru yapmaya çağırıyor.



Türkiye'de girişimcilikle ilgilenen tüm gençlerin başvuruları 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org.tr üzerinden online olarak kabul edilecek.

Akbank tarafından desteklenen programda bu dönem seçilecek 75 katılımcı programdan ücretsiz faydalanabilecek.



CaseCampus hakkında

Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan "CaseCampus Girişimcilik Programı"; girişimci olmayı hayal eden genç girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor.

Programda ayrıca her biri Endeavor ağında yer alan armut, düğün.com, Insider, iyzico, Rafinera, Paraşüt gibi başarılı girişimcilerin yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarılar; vaka çalışmalarıyla ele alınıyor.

Şimdiye kadar 412 mezun veren "CaseCampus"e Türkiye çapında 80 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti. "CaseCampus" katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet startup kurdu ve Endeavor Türkiye bu startupların 30'una mentorluk desteği verdi.

-Başvuru Süreci



Türkiye'nin her yerinden seçilmiş bu başarılı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar www.casecampus.org.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak gören ve programa katılmaya hak kazanan gençler, 6-9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek dört günlük programa dahil olacaklar.



Online başvurular üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile 30 yaş altı lisansüstü öğrencilerine ve son 5 sene içinde mezun olanlara açık olacak.

"CaseCampus Bootcamp Live" bu dönem katılımcılarını iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyecek. İlk aşama online başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ikinci aşamada telefon görüşmelerine alınacak ve bu aşamayı da olumlu sonuçlandıranlar programa katılmaya hak kazanacak.

Girişim dünyasından deneyimli uzmanları ve en güncel içerikleri bu konuya meraklı öğrencilerle buluşturmak, her bölümden katılan öğrencileriyle disiplinler arası paylaşım ve dayanışma platformu yaratmak, girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek, deneyimsel öğrenme ile katılımcılara girişimcilik becerisi kazandırmak, girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak, geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak.