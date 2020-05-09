Akbank iş ortaklığında "CaseCampus"e yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank iş ortaklığında 'CaseCampus'e yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi

Akbank iş ortaklığında "CaseCampus"e yeni dönem başvuruları başladı

6 saat önce

İSTANBUL (AA) Bu yıl Kovid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak.

Akbank iş ortaklığında

İSTANBUL (AA) Bu yıl Kovid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak.


Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6-9 Haziran'da online olarak gerçekleşecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 genci girişimcilik dünyası ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Dört günlük program, seçilen katılımcılarına, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmalarını bu yıl ilk kez tamamen online ortamda sunacak. Bu sayede katılımcılar, girişim dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakalayacaklar.

Uygulandığı ilk altı dönemde 412 adet mezun veren "CaseCampus", girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi son 5 yıl içinde mezun olmuş 30 yaş altı adayları başvuru yapmaya çağırıyor.


Türkiye'de girişimcilikle ilgilenen tüm gençlerin başvuruları 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org.tr üzerinden online olarak kabul edilecek.

Akbank tarafından desteklenen programda bu dönem seçilecek 75 katılımcı programdan ücretsiz faydalanabilecek.


CaseCampus hakkında

Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan "CaseCampus Girişimcilik Programı"; girişimci olmayı hayal eden genç girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor.

Programda ayrıca her biri Endeavor ağında yer alan armut, düğün.com, Insider, iyzico, Rafinera, Paraşüt gibi başarılı girişimcilerin yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarılar; vaka çalışmalarıyla ele alınıyor.

Şimdiye kadar 412 mezun veren "CaseCampus"e Türkiye çapında 80 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti. "CaseCampus" katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet startup kurdu ve Endeavor Türkiye bu startupların 30'una mentorluk desteği verdi.

-Başvuru Süreci


Türkiye'nin her yerinden seçilmiş bu başarılı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar www.casecampus.org.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak gören ve programa katılmaya hak kazanan gençler, 6-9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek dört günlük programa dahil olacaklar.


Online başvurular üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile 30 yaş altı lisansüstü öğrencilerine ve son 5 sene içinde mezun olanlara açık olacak.

"CaseCampus Bootcamp Live" bu dönem katılımcılarını iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyecek. İlk aşama online başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ikinci aşamada telefon görüşmelerine alınacak ve bu aşamayı da olumlu sonuçlandıranlar programa katılmaya hak kazanacak.

Girişim dünyasından deneyimli uzmanları ve en güncel içerikleri bu konuya meraklı öğrencilerle buluşturmak, her bölümden katılan öğrencileriyle disiplinler arası paylaşım ve dayanışma platformu yaratmak, girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek, deneyimsel öğrenme ile katılımcılara girişimcilik becerisi kazandırmak, girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak, geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak.

Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:24 Kaynak: AA


Son Dakika

Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 23:39:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akbank iş ortaklığında "CaseCampus"e yeni dönem başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]