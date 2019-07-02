Son Dakika Haberleri: Akbank Kısa Film Festivali başvurulara açıldı
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Akbank Kısa Film Festivali başvurulara açıldı

55 dakika önce

Akbank Sanat tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali için başvurular başladı.

Akbank Kısa Film Festivali başvurulara açıldı, System.String[]
Akbank Sanat tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali için başvurular başladı.
Geçen yıl 68 ülkeden bin 406 kısa filmin gönderildiği festivalin bu yılki son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü'ne başvuran eserler festival jürisi tarafından değerlendirilecek.
Değerlendirmenin ardından "En İyi Film" ödülünü alan eserlerin sahipleri, Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30 bin lira, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.
Yarışmayı kazanan filmler, festivalin ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.
Başvuruları internet üzerinden kabul edilecek 16. Akbank Kısa Film Festivali, 16-26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Festival programında "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim", "Forum", yurt içinden ve dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:09 Kaynak: AA
Film Festivali, Akbank, Güncel
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