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Akbank Kısa Film Festivali'nde kısa film senaryo yarışması

10 saat önce

16. Akbank Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum'da yapım desteği amacıyla bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Akbank Kısa Film Festivali'nde kısa film senaryo yarışması, System.String[]

16. Akbank Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum'da yapım desteği amacıyla bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Ön seçici kurul, yarışmaya başvuran senaryolar arasından sekiz senaryo belirleyecek ve bu senaryoların sahipleri jüri üyelerine bir sunum yapacak.

Sunumların ardından seçilecek olan en başarılı senaryo, Akbank Sanat tarafından 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

Senaryo yarışmasının başvuruları online başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Forum, 18-20 Mart 2020'de dördüncü kez düzenlenecek.

Film Festivali, Akbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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