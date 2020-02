Akbank Kısa Film Festivali yarışma filmleri ve jürisi açıklandı - Son Dakika

Bu yıl 16.'sı düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek "Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmaları"nın finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu.

Sinema meraklılarını 16-26 Mart'ta ağırlayacak festivalin "Ulusal Yarışma Festival Kısaları" ana jüri üyeleri oyuncu Öykü Karayel, yönetmen Can Evrenol, yönetmen Mehmet Bahadır Er, oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olacak.

"Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar" ana jürisi ise Yönetmen Maryna Er Gor-bach, oyuncu Afsaneh Pakroo, belgesel yönetmeni Sinisa Gacic, yönetmen Tolga Karaçelik ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşacak.

Cansu Boğuşlu, Ahmet Bikiç ve yönetmen Selim Evci'den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulu, değerlendirme sonucunda 28 filmi finale taşıdı.

"Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü" ve "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü"ne katılan eserler arasından ondörder film "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

"En İyi Film" olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından ulusal kategoride 30 bin lira, uluslararası kategoride 5 bin dolar, forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Toplamda 74 ülkeden 2 bin 217 kısa film başvurusu alan 16. Akbank Kısa Film Festivali, yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinemaseverlere 10 günlük bir program sunacak.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü'nde "Butterflies" ile Yona Rozenkier, "Party Day" ile Sofia Bost, "She Runs" ile Qiu Yang, "Daughter" ile Daria Kashcheeva, "And Then the Bear" ile Agnes Patron, "All Cats Are Grey in the Dark" ile Lasse Linder, "November 1st" ile Charlie Manton, "Anna" ile Dekel Berenson, "Favourites" ile Martin Monk, "Ward's Henna Party" ile Morad Mostafa, "Monster God" ile Agustina San Martin, "Inner Self" ile Mohammad Hormozi, "Superheroes without Superpower" ile Beatrice Baldacci ve "Life Between the Exit Signs" ile Nicolas Pindeus yarışacak.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü'nde de "Kelebek Adam" ile Enis Manaz, "Orada" ile Zeynep Köprülü, "Siyah Güneş" Arda Çiltepe, "Teselli" ile Sercan Erdoğan, "İyi Yemek Öldürür" ile Umut Evirgen, "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" ile Kasım Ördek, "Servis" ile Ramazan Kılıç, "Dede" ile Ahmet Keçili, "Günlerin Ardından" ile Ferit Karol, "Topaç" ile Yeter Keser, "Aries" ile Dila Bulut, "Avarya" ile Gökalp Gönen, "G.K." ile İnan Erbil ve "Tor" ile Ragıp Türk mücadele edecek.