Akbank Kısa Film Festivalinde yeni yarışma: "Genç Bakışlar" - Son Dakika

Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmeye yönelik yeni bir yarışma başlatıldı.

Festival, bu yeni yarışma ile gençlerin kısa film projelerine ayrı bir bölüm açarak sinemaseverlerle buluşturacak.

"Genç Bakışlar" yarışma bölümü için son başvuru tarihi 24 Aralık olarak açıklandı.

Yarışma sonucunda "Genç Bakışlar En İyi Film" olarak seçilecek eserin yönetmeni, Akbank Sanat tarafından 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

18. Akbank Kısa Film Festivali, 21- 31 Mart 2022'de düzenlenecek.

10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları, film gösterimleri ve söyleşileriyle sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak olan festival hakkında detaylı bilgi için www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adresleri ziyaret edilebilir.?????