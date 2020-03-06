"Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması" finalistleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması' finalistleri açıklandı - Son Dakika

"Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması" finalistleri açıklandı

7 saat önce

"Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması"nda finale kalan eserler belli oldu.

"Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması"nda finale kalan eserler belli oldu.

16. Akbank Kısa Film Festivalindeki "Kısa Film Forum" içinde düzenlenen yarışma, 18-20 Mart'ta gerçekleşecek.

Yarışmaya gönderilen 752 senaryo içinden finale kalan 8 eser, oyuncu Tuğçe Altuğ, senarist Akın Aksu ve yazar yönetmen Melik Saraçoğlu'ndan oluşan jüri tarafından belirlendi.

Sevgi Esman'ın "Kutsal Oğul", İnan Erbil'in "Anneler Gününüz Kutlu Olsun", Ayça Çiftçi'nin "O Yaz", Kasım Ördek'in "Sevgi", Pınar Göktaş'ın "Bayrak", Sami Morhayim'in "Susam", Benhür Bolhava'nın "Koyun" ve Sandra Peso'nun "Bimba" adlı eserleri ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

Kazanan eserin "Akbank Kısa Film Forum En I·yi Senaryo Ödülü" ile ödüllendirileceği yarışmada ayrıca Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye yapacak.

Melik Saraçoğlu, Akbank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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