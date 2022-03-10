Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı

10.03.2022 13:17
Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması"nda finale kalan isimler belirlendi.

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması"nda finale kalan isimler belirlendi.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvuran 692 senaryo arasından, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 8 senaryo finale kaldı.

Melis Balcı'nın "Sema, Suzan ve Berk", Oğuzhan Akalın'ın "Yas", Zehra Derya Koç'un "Leyla", Ali Baran Baz'ın "Kımıldak", Miray Palaz Cansu'nun "Nizam", Yusuf Ölmez'in "Duvar Duvar", İlayda İşeri'nin "Oyunbozan" ve Mehmet Akif Güler'in "Umut" adlı senaryoları, yarışmada ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak eserler arasında yer aldı.

Yarışmayı kazanan proje, "Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü" sahibi olacak.

Ayfer Tunç, Selman Nacar ve Bulut Reyhanoğlu'nun jüri üyeleri arasında bulunduğu yarışma kapsamında, çevrim içi atölye çalışmaları ile eğitimler de düzenlenecek.

YORUMLAR
500

Hakan Binbaşgil, Film Festivali, Kısa Film, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:23:53. #1.13#
SON DAKİKA: Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement