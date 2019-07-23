Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
42 dakika önce
Akbank, bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a çekti.
Akbank
, bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a çekti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57
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