Son Dakika Haberleri: Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
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Akbank, konut kredisi faizini düşürdü

42 dakika önce

Akbank, bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a çekti.

Akbank, konut kredisi faizini düşürdü, System.String[]
Akbank, bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a çekti.
Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57 
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