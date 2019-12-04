Son Dakika Haberleri: Akbank konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekti
Son Dakika Ekonomi Akbank konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekti - Son Dakika Ekonomi

Akbank konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekti

6 saat önce

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.99'a indirdi.

Akbank konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekti, System.String[]

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.99'a indirdi. Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0.99'luk faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, müşterilerine en uygun koşullarla ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşıladığını belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek hayallerindeki eve sahip olma imkanı sunabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 0.99'a çektik" dedi.Akbank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Bülent Oğuz, "Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya, müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı. (Fotoğraflı)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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