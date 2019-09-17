Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü
1 saat önce
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17'ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık." dedi.
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17'ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:10
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