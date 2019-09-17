Son Dakika Haberleri: Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü
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Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü

1 saat önce

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17'ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık." dedi.

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü, System.String[]

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, "5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17'ye çekerek müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık." dedi.

Akbank, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:10 
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