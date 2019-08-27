Son Dakika Haberleri: Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti
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Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti

7 dakika önce

Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1.35'ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladığını duyurdu.

Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti, System.String[]

Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1.35'ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladığını duyurdu.

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunmamızın yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.35'e çektik" dedi ve ülke ekonomisinin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için, Akbank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. (Fotoğraflı)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:31 Kaynak: DHA
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