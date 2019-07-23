Son Dakika Haberleri: Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49'a indirdi
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Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49'a indirdi

1 saat önce

Akbank, konut kredisinde 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde faizi yüzde 1.49'a indirdi.

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49'a indirdi, System.String[]
Akbank, konut kredisinde 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde faizi yüzde 1.49'a indirdi.
Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 1.49'a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Bülent Oğuz, Akbank, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
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