Akbank Mobil'de yenilikler sürüyor - Son Dakika

Akbank Mobil'de yenilikler sürüyor

04.12.2020 16:01
Akbank Mobil'de yenilikler sürüyor, System.String[]

Geçtiğimiz yıl tamamen yenilenen Akbank Mobil, bugüne kadar birçok güncelleme ile müşterilerine yeni hizmetler sunarken, bankacılık deneyimini de sürekli iyileştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl tamamen yenilenen Akbank Mobil, bugüne kadar birçok güncelleme ile müşterilerine yeni hizmetler sunarken, bankacılık deneyimini de sürekli iyileştirmeye devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen tasarım kuruluşları tarafından birçok ödüle layık görülen Akbank Mobil, hizmetleri, akıllı altyapısı, tasarımı, deneyimi ve sadeliğiyle müşterilerine verdiği hizmeti her güncelleme ile daha da ileri taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank Mobil'i tasarlarken müşteriyi odağa aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için anlamlı deneyimler üretmek çok önemli. Akbank Mobil'de müşterilerimiz için onlara özel bir iletişim alanı tasarladık. Geçtiğimiz yıl Eylül'den bu yana Akbank Mobil'de müşterilerimizin büyük verisinden yola çıkarak, onlar için anlamlı, kişiselleştirilmiş içerikler üretiyoruz.

Aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iadesi bilgileri, haftalık nakit akış öngörüsü gibi akıllı ipuçları zaten uzun zamandır müşterilerimize bu servis ile sunuyoruz. Yeni güncelleme ile birlikte artık müşterilerimiz beğenilerine göre oylayarak bu alandaki içeriği daha da kişiselleştirebilecek."

Günlük bankacılık işlemlerinde de müşteriler için yenilikçi çözümler üretmeye devam ettiklerini bildiren Yüce, müşterilerin bugün QR kod, bluetooth gibi beş farklı yöntem ile para transferi yapabildiğini aktardı.

Yüce, "Telefon rehberine kaydeder gibi alıcıları kaydedebiliyor, akıllı sistemlerimiz sayesinde geçmiş verilere dayanarak önerdiğimiz para transferlerini görebiliyorlar. Dilerlerse saniyeler içinde işlemlerini tamamlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Akbank Mobil müşterilerimizin ödeme alışkanlıklarını da değiştiriyor"

Yüce, Akbank Mobil'in müşterilerin ödeme alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.

POS'ta QR kod ile ödeme, faturaların OCR, QR ve barkod teknolojileri ile tanımlanması, NFC özelliği ile temassız ödeme gibi hayatı kolaylaştıran birçok fonksiyonun müşteriler tarafından yoğun olarak kullanıldığını aktaran Yüce, şu bilgileri verdi:

"Bunlar gibi birçok özelliğin yanı sıra yatırım işlemi yapan müşterilerimiz için de yepyeni bir deneyim tasarladık. Müşterilerimiz tüm varlıklarını tek ekranda görüntülerken, her ürünün detaylarını inceleyebiliyor ve yatırımlarının performansını takip edebiliyor.

Tüm bu çalışmalarımızın sonucunun rakamlara yansıması bu yeniliklerin müşterilerimizde karşılık bulduğunu gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor. Yılın başından bu yana mobilden finansal işlem yapan müşteri sayımız yüzde 15 artarken, mobilden yapılan finansal işlem adetlerinde yüzde 62'lik artış gördük. Yatırım alanında yaptığımız yenilikler sonucunda da Akbank Mobil'den yapılan yatırım işlemleri iki katına çıktı."

Yüce, yeni yılda da birçok yeniliği müşterilerin hizmetine sunarak finansal hayatlarını kolaylaştırmaya, pratik çözümler üretmeye ve Akbank Mobil'i geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Yatırım, Akbank, Eylül, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank Mobil'de yenilikler sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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