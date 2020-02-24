Akbank Mobil'den kullanıcılarına erken uyarı sistemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akbank Mobil'den kullanıcılarına erken uyarı sistemi - Son Dakika Ekonomi

Akbank Mobil'den kullanıcılarına erken uyarı sistemi

6 saat önce

Akbank Mobil, yeni özelliği olan erken uyarı sistemi ile uygulamanın girişindeki iletişim alanında müşterilere finansal kararlara destek olan, kişiselleştirilmiş, akıllı ipuçları sunuyor.

Akbank Mobil'den kullanıcılarına erken uyarı sistemi, System.String[]

Akbank Mobil, yeni özelliği olan erken uyarı sistemi ile  uygulamanın girişindeki iletişim alanında müşterilere finansal kararlara destek olan, kişiselleştirilmiş, akıllı ipuçları sunuyor.

Sunduğu kişiye özel akıllı ipuçlarıyla günlük finansal hayatı kolaylaştıran Akbank Mobil müşterilerinin hesaplarını daha rahat yönetmelerini sağlıyor. Müşteri deneyimi ve tasarımı odağına alarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin finansal hayat ile ilişkisini yeniden tanımlayan Akbank Mobil, yeni özelliği olan erken uyarı sistemi ile  uygulamanın girişindeki iletişim alanında müşterilere finansal kararlara destek olan, kişiselleştirilmiş, akıllı ipuçları sunuyor.

Uygulama harcama alışkanlıkları, hesap ve kart hareketleri gibi verileri; yapay zeka altyapısıyla inceleyerek, kişiye özel aylık, haftalık nakit akış özetleri, harcama iade bilgisi, nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri gibi birçok finansal bilgiyi yalın bir şekilde sunuyor.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Eylül ayında tamamen yenilenen Akbank Mobil'i hızla geliştirmeye devam ettiklerini söyledi ve ekledi:

"Akbank Mobil'e kişiselleştirilmiş bir akıl ekledik. Uygulamaya giren müşterilerimiz artık tamamen kendilerine ait yepyeni bir iletişim alanıyla karşılaşıyor. Onların finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş içgörüler, akıllı ipuçları sunan bir alan.

"Burada müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak, hesaplamak için vakit harcamaları gereken içgörüleri, doğru zamanda yalın ve pratik bir şekilde sunuyoruz.

"Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil'deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz.

"Her geçen gün daha da zenginleşen içeriklerle, müşterilerimizle etkileşimimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Amacımız müşterilerimize doğru zamanda, ihtiyaç duydukları, kişiselleştirilmiş doğru çözümleri sunmak.

"Müşterilerimiz ile temas ettiğimiz her noktada sunduğumuz deneyimi bir bütün olarak görüyoruz ve bu felsefe ile tasarlıyoruz. Bugün müşterilerimiz ile mobil bankacılık uygulamamız, ATM'lerimiz, Müşteri İletişimi Merkezimiz ve şubelerimizin yanında farklı noktalarda da etkileşim içindeyiz.

"Kurduğumuz iş ortaklıkları ve yenilikçi hizmet modelleri ile birçok mecrada çözümler sunarak, müşterilerimizin finansal hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz." (Fotoğraflı)


Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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