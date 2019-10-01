Son Dakika Haberleri: Akbank, mobilde yeni dönem başlattı
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Akbank, mobilde yeni dönem başlattı

1 saat önce

Müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlatılan "Yeni Nesil Akbank" programında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz" dedi.

Akbank, mobilde yeni dönem başlattı, System.String[]

Müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlatılan "Yeni Nesil Akbank" programında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz" dedi.

Hakan Binbaşgil, Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:56 
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