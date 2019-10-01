Akbank, mobilde yeni dönem başlattı

Müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlatılan "Yeni Nesil Akbank" programında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Teknolojiye 2018'de 200 milyon dolar gibi büyük bir yatırım gerçekleştirdik ve bu sene de 200 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz" dedi.