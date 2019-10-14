Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, " Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.