Son Dakika Haberleri: Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi
Son Dakika Ekonomi Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi

1 saat önce

Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, "Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.

Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi, System.String[]

Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, " Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.

Orta Avrupa, Türkiye, Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 
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