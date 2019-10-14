Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi
1 saat önce
Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, "Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.
Akbank, Global Finance dergisinin düzenlediği yarışmada, " Türkiye'nin En iyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülünü, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance'in düzenlediği yarışmada da "Doğu ve Orta Avrupa'nın En İyi Ödeme Bankası" ödülünü kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32
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