Son Dakika Haberleri: Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" Ödülü
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Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" Ödülü

14 dakika önce

Financial Times Grubu'nun dergisi Professional Wealth Management (PWM) Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçti.

Akbank Private Banking'e
Financial Times Grubu'nun dergisi Professional Wealth Management (PWM) Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçti.
Akbank Private Banking olarak yatırım alanında Türkiye'de lider olma hedefiyle, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri çatısı altında oluşturdukları yeni iş modelini, müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi ve dijital bir anlayışla tasarladıklarını belirten Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, CFA, "Müşterilerimize tablet üzerinden video konferans yoluyla yatırım danışmanlığı hizmeti, profillerine uygun hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları sunuyoruz. Bunun yanı sıra dijital kanallarımız olan internet ve mobil şubelerimizden yatırım alternatifleri alabilecekleri, şubeye gitmeden yatırım sözleşmelerini onaylayarak, hisse senedinden yatırım fonuna birçok yatırım işlemini anında gerçekleştirebilecekleri teknolojik altyapılar oluşturarak, birçok yeniliğe imza attık" dedi.
Akbank Private Banking olarak PWM gibi saygın bir yayından alınan bu ödülle gurur duyduklarını söyleyen Keler ekledi, "Sunduğumuz hizmeti bir bütün olarak görüyor, finansal uzmanlığın yanı sıra müşterilerimizin gündemindeki farklı  konulara, ilgi alanlarına özel içeriklerde üreterek, bu içeriğimizi dijital dünyada paylaşıyoruz. Haftalık olarak güncellenen dijital lifestyle platformumuz 'A Journal' blog ve instagram hesabımızla, sanat, teknoloji, mimari, yaşam gibi hayatın farklı alanlarından güncel konuları müşterilerimizle buluşturuyoruz." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
Ekonomi
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