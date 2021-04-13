Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika

Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek

13.04.2021 11:19
Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek, System.String[]

Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 17, 23 ve 24 Nisan'da, farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik çevrim içi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 17, 23 ve 24 Nisan'da, farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik çevrim içi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çocukların 23 Nisan'ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde, neşeyle kutlamalarını amaçlayan atölyeler, "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Atölye çalışmalarıyla çocukları sanatla buluşturan Akbank Sanat'ta 9 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında yer alan, küratörlüğü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff'un üstlendiği "Distopya Ses Sanatı" sergisi bağlamında, "Çocuklar için Ses Sanatı" başlıklı çevrim içi atölye düzenlenecek.

Sergide yer alan yapıtlar üzerinden 7-12 yaş aralığındaki çocuklara evlerindeki farklı malzeme ve nesnelerle müzik yapma deneyimi sunan atölyeye katılan çocuklar, Pauline Oliveros'tan Derin Dinleme konseptiyle basit teknolojiler kullanarak kendi evlerinde bir ses enstalasyonu oluşturabilecek.

Eğitmenliğini Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı'nın üstlendiği ve nisan, mayıs ve haziran aylarında çocuklarla buluşacak atölye serisinin ilki "Çocuklar için Ses Sanatı", 23 Nisan'da Akbank Sanat Youtube kanalında çocuklarla buluşacak.

Öte yandan farklı içerikteki çocuk atölyeleri de Akbank Sanat Youtube kanalında yayında olmaya devam ediyor. Her cumartesi günü yayınlanmaya devam eden çocuk atölyesi içerikleri nisan ayında, "Kolaj" tekniğini odağına alıyor.

Barış Karayazgan sunumuyla "Parajanov ve Hazır Nesnelerden Kolaj" etkinliği 17 Nisan, "Fahrelnisa Zeid ve Soyut Kolaj" etkinliği ise 24 Nisan'da yayınlanacak.

23 Nisan, Haziran, Atölye, Akbank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika


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