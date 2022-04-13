Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek

13.04.2022 16:11
Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek

Akbank Sanat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla çocuklara özel bir program hazırladı.

Akbank Sanat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla çocuklara özel bir program hazırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çocukların 23 Nisan'ı neşeyle kutlamaları için sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

50. yılını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu ise Akbank Sanat ve Zorlu PSM iş birliği ile Peter Pan'in hikayesinden uyarlanan müzikali sahneleyecek. Yıl boyu devam edecek "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" müzikalinin ilk gösterimleri 23 ve 24 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek ODTÜ'den 23 Nisan'da çocuklara özel soru cevap programı ODTÜ'den 23 Nisan'da çocuklara özel soru cevap programı

Ulusal Egemenlik, Hakan Binbaşgil, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:58:40. #1.13#
SON DAKİKA: Akbank Sanat, 23 Nisan'a özel çocuk etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement