Akbank Sanat, 23 Nisan etkinliklerini evlere taşıyor - Son Dakika

Akbank Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, farklı yaş gruplarından çocuklara seslenen bir online program hazırladı.

Çocukların 23 Nisan'ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde neşeyle kutlamalarını amaçlayan bu atölyeler "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında takip edilebilecek.

Çocuk Atölyeleri sanat eğitmeni Barış Karayazgan'ın sunumuyla çocukların evdeki malzemelerle, kendi kendilerine veya ebeveyn desteği alarak gerçekleştirebilecekleri atölyeler, Akbank Sanat Youtube kanalında yayında olacak.

Ayrıca 23 Nisan günü Akbank Sanat Dans Atölyesi eğitmenlerinden dansçı ve koreograf Bengi Yörük'ün "Kendi 23 Nisan Koreografini Oluştur" başlıklı dans eğitimi videosu da Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanacak.

Akbank Sanat çocukları ve aileleri, 23 Nisan programına özel bu etkinlikler sırasında üretilen eserleri, çekilen fotoğrafları ve koreografi videolarını #AkbankSanatEvinizde etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.



Öte yandan atölye programı kapsamında 21 Nisan'da "Kağıt Tezgahta Dokuma", 22 Nisan'da "Kağıt Pipetlerden Heykel", 23 Nisan'da "Kendi Kitabını Kendin Yap!" ve "İleri Dönüşümlü Kağıt Heykel", 25 Nisan'da ise "Kafaları Yiyelim!" etkinlikleri de Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebilecek.