Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat Caz Günleri, Sakari Kukko Afro Chamber'ı Ağırlayacak

Akbank Sanat Caz Günleri, Sakari Kukko Afro Chamber'ı Ağırlayacak

1 saat önce

Tuşlu çalgılar, gitar, flüt ve saksafon virtüözü, Finlandiyalı müzisyen Sakari Kukko ile Senegalli müzisyenlerden oluşan "Sakari Kukko Afro Chamber" İstanbul'da konser verecek.

Akbank Sanat Caz Günleri, Sakari Kukko Afro Chamber'ı Ağırlayacak, System.String[]
Tuşlu çalgılar, gitar, flüt ve saksafon virtüözü, Finlandiyalı müzisyen Sakari Kukko ile Senegalli müzisyenlerden oluşan "Sakari Kukko Afro Chamber" İstanbul'da konser verecek.

Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında Türkiye'ye gelen müzisyenler, 6 Mart'ta Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ta sahne alacak.

Müziğinde geleneksel Batı Afrika müziğini caz öğeleriyle birleştiren topluluk, Jean Sibelius, Toivo Kuula, Georg Malmsten gibi Fin bestecilerin eserlerinin yanı sıra kendi bestelerine de konserlerinde yer veriyor.

Bugüne kadar 40'a yakın ülkede konser veren grup, Meissa Niang, Cheikh Cissokho, Abdoullaye Ndiaye ve Yirime Gueye'den oluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Beyoğlu, İstanbul, Akbank, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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