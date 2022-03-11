Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor

11.03.2022 14:53
Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, "Dijital Sanat'a Giriş" atölye çalışmalarıyla çocukları sanatla buluşturmayı planlıyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları, cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

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Hakan Binbaşgil, Atölye, Medya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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