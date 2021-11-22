Akbank Sanat Dans Atölyesi gösterileri sanatseverlerle çevrim içi buluşuyor - Son Dakika

Dilan Onay'ın koreografisini hazırladığı "Gece Yarısı Işığı" performansında dansçı Dilan Onay ve Defne Uluer sahne alırken, müzisyen Başar Ünder müziğiyle eşlik ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL