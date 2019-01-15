Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde: Elena Valls Garcia

Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde: Elena Valls Garcia

49 dakika önce

AKBANK SANAT, 21- 25 Ocak tarihleri arasında İspanyol dansçı ve eğitmen Elena Valls Garcia'yı ağırlayacak.

Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde: Elena Valls Garcia, System.String[]

Amerika'da halen dans eden ve Avrupa'da da dans ve eğitmenlik kariyerini sürdüren Garcia, İstanbul'da dans tutkunlarına; insan bedeninden çıkan dışa vurumcu anlatım aracılığıyla, beden ve zihinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güncel
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