Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde: Elena Valls Garcia
49 dakika önce
AKBANK SANAT, 21- 25 Ocak tarihleri arasında İspanyol dansçı ve eğitmen Elena Valls Garcia'yı ağırlayacak.
Amerika'da halen dans eden ve Avrupa'da da dans ve eğitmenlik kariyerini sürdüren Garcia, İstanbul'da dans tutkunlarına; insan bedeninden çıkan dışa vurumcu anlatım aracılığıyla, beden ve zihinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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