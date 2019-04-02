Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dersler

Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dersler

1 saat önce

AKBANK SANAT, Nisan ayı Dans Atölyesi programında hem yetişkinler hem de çocuklar için dans tutkunlarına özel dersler dikkat çekiyor.

Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dersler, System.String[]

Yetişkinler için Dans Dersleri

3-27 Nisan Cumartesi

Eğitmenler: Alper Marangoz, Evrim Akyay, Gizem Bilgen, Bengi Sevim Yörük

Tecrübeli eğitmenler gözetiminde başlangıç ve orta ileri seviyede yapılacak bu derslerde, katılımcıların teknik donanımı sağlanarak, bedenlerine vizyon katacak atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Başlangıç Seviyesi

Çarşamba/Cuma: 18.30 - 19.30

Cumartesi: 13.00 - 14.00

Orta ve İleri Seviye

Perşembe: 18.30 - 19.30

Çocuklar için Yaratıcı Dans Dersleri

6/13/20 Nisan, Cumartesi

1. grup (7 - 10 yaş): 11.00 - 12.00

2. grup (4 - 6 yaş): 12.00 - 12.45

Eğitmen: Bengi Sevim Yörük

4 - 6 ve 7 - 10 yaş arası çocuklarla yapılan dans derslerinin ana hedefi dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır. Atölyelerde yapılan çalışmalar herhangi kalıplaşmış bir dansı uygulamaya çalışmamak, çocukların bedensel - kinetik gelişimine katkı sağlamaktır. Doğaçlama prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi, fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Dans ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim. Gelin dans edelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:41 Kaynak: Bültenler

27 Nisan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dersler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]