Son Dakika Haberleri: Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"

Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"

1 saat önce

Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" olacak.

Akbank Sanat
Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" olacak. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat'ın yoğun ilgi gören "Felsefe Seminerleri"nin şubat ayı programında, Hakan Yücefer'in "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" başlıklı semineri yer alıyor.Seminer, 14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Akbank, Güncel
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