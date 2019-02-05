Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
1 saat önce
Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" olacak.
Akbank
Sanat "Felsefe Seminerleri"nde bu ayın konusu "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" olacak. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat'ın yoğun ilgi gören "Felsefe Seminerleri"nin şubat ayı programında, Hakan Yücefer'in "İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze'de Hareket-imajın Krizi" başlıklı semineri yer alıyor.Seminer, 14 Şubat
'ta gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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