Akbank Sanat Felsefe Seminerleri devam ediyor - Son Dakika

Akbank Sanat'ın "Felsefe Seminerleri" devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Felsefe Seminerleri" Akbank Sanat Youtube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Seminer programı kapsamında, 25 Kasım'da Ömer Aygün "Platon'da Hesaplayıcı Akıl ve Sorgulayıcı Akıl", 23 Aralık'ta Burak Şaman "Var Olmayanı Düşünmek: Aristoteles ve İbni Sina", 6 Ocak'ta Gamze Keskin "Beğenirken Düşünür müyüz?", 24 Şubat'ta Türker Armaner "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte", 17 Mart'ta Kaan H. Ökten "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da Erhan Demircioğlu "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine", 12 Mayıs'ta Emre Şan "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı konuşmalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen moderatör Doç. Dr. Emre Şan, "Düşünme Ne Yapar" temasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Felsefe seminerlerinin amacı düşünme ne yapar sorusuna felsefenin farklı alanlarından yola çıkarak cevap aramaktır. Yirminci yüzyıl eşi benzeri görülmemiş bir yaratıcılığın damgasını vurduğu yoğun bir teorik dönüşüm yüzyılıydı. Ne var ki söz konusu yüzyılın sonunda aklın belirleyici kullanımının zayıflamasına ve akıl yürütmenin araçsallık ve hesaplanabilirlik tarafından kısıtlandığına tanıklık ettik. Oysa felsefe tarihinden öğrendiğimiz gibi akıl sadece analitik değil sentetik yargılara da sahiptir ve kendi koyduğu amaçlardan yola çıkarak hesaplanamaz olanı düşünebilir. Bu bağlamda seminer dizisi boyunca düşünmenin kendine has özelliklerini ve bugün ne anlam ifade ettiğini ele alacağız."